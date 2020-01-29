الجيش يطهر مدينة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي من الإرهاب التكفيري

إدلب-سانا

حررت وحدات الجيش العربي السوري مدينة معرة النعمان الاستراتيجية بريف إدلب الجنوبي من الإرهاب بعد اشتباكات عنيفة مع التنظيمات الإرهابية وتكبيدها خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد.

وبين مراسل سانا من مناطق عمليات الجيش أن وحدات الجيش وبعد بسط سيطرتها على المدينة بدأت عمليات تمشيط واسعة لأحيائها وشوارعها لتفكيك الألغام والمفخخات.

وذكر المراسل أن وحدات الجيش تواصل أيضاً تمشيط المزارع والتلال المحيطة بمدينة معرة النعمان لتطهير الأنفاق التي كانت المجموعات الإرهابية تستخدمها للتخفي من استهدافات الجيش.

وكانت وحدات الجيش طوقت المدينة من ثلاثة اتجاهات وخاضت اشتباكات عنيفة مع إرهابيي “جبهة النصرة” والتنظيمات الإرهابية المتحالفة معها في المدينة وفي المزارع والتلال المحيطة بها وكبدتها خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد قبل أن تنهار وتتقهقر باتجاه الشمال نحو مدينة سراقب والشمال الغربي نحو مدينة أريحا.