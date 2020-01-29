الصين تدعو المجتمع الدولي لتعزيز التعاون بمواجهة فيروس كورونا

عواصم-سانا

دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي المجتمع الدولي إلى تعزيز التعاون في مواجهة فيروس كورونا وغيره من الأوبئة لافتا إلى أن انتشار هذا الفيروس في بلدان عدة أظهر مدى ارتباط جميع الدول ببعضها البعض.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية شينخوا عن وانغ قوله في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان إن “الانتشار الحالي لهذا المرض يذكرنا مجددا أنه في عصر العولمة يرتبط مصير كل البلدان ببعضها البعض بشكل وثيق .. وبالتالي مصالحنا جميعا مشتركة”.

وشدد الوزير وانغ على ضرورة أن يكون تعزيز التعاون في مجال الصحة من أولويات المجتمع الدولي مؤكدا استعداد الصين لبذل جهود مشتركة لحماية صحة وسلامة الشعب الصيني وشعوب جميع دول العالم.

كما أعلن وانغ خلال محادثة هاتفية مع وزير خارجية كوريا الجنوبية كانغ كيونغ وها عزم الصين تعزيز التعاون مع المجتمع الدولي بشأن المعركة ضد فيروس كورونا الجديد بطريقة منفتحة وشفافة ومسؤولة لافتا إلى أن بكين فعلت نظاما على مستوى البلاد يفسح المجال كاملا للحد من تفشي المرض حتى تتقدم الجهود للقضاء عليه.

من جانب آخر وفي سياق تداعيات انتشار فيروس كورونا أعلنت (بريتيش ايرويز) البريطانية للطيران تعليق رحلاتها إلى مدينتي بكين وشنغهاي الصينيتين وذلك بعد أن دعت وزارة الخارجية البريطانية رعاياها إلى عدم السفر إلى الصين.

وأوقفت (بريتيش ايرويز) عمليات الحجز الالكتروني للرحلات الجوية المباشرة من لندن إلى بكين وشنغهاي حتى آذار المقبل.

كما أعلن مسؤول من وزارة الخارجية الأميركية إجلاء 240 أميركيا من مدينة ووهان وسط الصين التي شكلت بؤرة لتفشى فيروس كورونا المستجد.

وقال المسؤول إن “الحكومة الأميركية استأجرت طائرة أقلعت اليوم بهدف إجلاء 240 أميركيا بينهم دبلوماسيون يعملون في القنصلية الأميركية في ووهان وغيرهم من المواطنين الاميركيين”.

بدوره أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية رافيش كومار البدء بعملية الإعداد لإجلاء مواطنين هنود متأثرين بالأوضاع المتفاقمة عن انتشار كورونا في ووهان فيما قال وزير خارجية بنغلاديش عبد المؤمن إن المحادثات جارية لإعادة مواطنين من الصين.

من جهة أخرى أعلن باحثون من معهد بيتر دوهرتي للعدوى والمناعة في مدينة ملبورن الاسترالية إنهم طوروا بنجاح نسخة من فيروس كورونا الجديد في المختبر ما سيساعد بشكل كبير في محاربة انتشار المرض في العالم.

وأضاف خبراء المعهد إن “عينة الفيروس ستستخدم لإنشاء اختبار الأجسام المضادة للسماح باكتشاف الفيروس في المرضى الذين لم تظهر عليهم أعراض فضلا عن المساهمة في صنع لقاح”.

وكانت السلطات الصحية الصينية أعلنت في وقت سابق من اليوم تسجيل 5974 حالة إصابة مؤكدة بالتهاب رئوي ناتج عن فيروس كورونا الجديد في 31 منطقة والذي خلف 132 وفاة حتى الآن.