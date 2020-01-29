مجلس النواب العراقي وكتل سياسية: الصفقة المشؤومة تصفية للقضية الفلسطينية

بغداد-سانا

استنكر مجلس النواب العراقي وكتل سياسية عراقية إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنود ما تسمى “صفقة القرن” الرامية لتصفية القضية الفلسطينية.

وقال حسن كريم الكعبي النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي إن “إعلان تفاصيل صفقة القرن في هذا التوقيت المشبوه يعد تصعيداً جديداً وانهياراً لكل مؤشرات السلام والأمن في المنطقة” مؤكداً أن ترامب استغل ضعف العرب وعدم وحدة الموقف في شتى أرجاء الوطن العربي والإسلامي إزاء القضايا المصيرية التي تعصف بالمنطقة لتمرير صفقته.

ودعا الكعبي في بيان تلقت مراسلة سانا في بغداد نسخة منه جميع القادة العرب والمسلمين لاتخاذ موقف حازم وموحد إزاء هذه الصفقة وعدم القبول إلا بنيل الاستقلال الكامل لفلسطين وإقامة دولتها وعاصمتها القدس الشريف مجدداً التأكيد على موقف مجلس النواب العراقي الدائم بوجوب الوقوف ضد التحركات الصهيوأمريكية وضرورة العمل بخطوات مشتركة لردع التجاوزات المستمرة للكيان الإسرائيلي والوقوف بوجه هذه الصفقة .

وفي بيان مماثل ندد رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي عمار الحكيم بالصفقة الأمريكية الإسرائيلية وقال “إن القدس كانت وما زالت وستبقى القضية الإنسانية والإسلامية والعربية ولا يمكن مصادرتها أو احتكارها أو بيعها في أسواق المساومات والصفقات والمزايدات الانتخابية تحت أي ذريعة” واصفاً هذه الصفقة بـ “المشؤومة والبضاعة الكاسدة” التي لا يمكن أن يرتضيها الشعب الفلسطيني وأحرار العالم مهما بلغ الثمن.

ودعا الحكيم مجلس الأمن الدولي ومنظمات الأمم المتحدة والتعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية وأحرار العالم إلى اتخاذ موقف تاريخي والتنديد بهذه المؤامرة الخطيرة على أمن واستقرار العالم.

بدورها أدانت جبهة الإنقاذ والتنمية العراقية إعلان ترامب عن الصفقة وشددت على مبادئها في الانتصار ودعم حقوق الشعب الفلسطيني.

وقالت الجبهة في بيان تلقت مراسلة سانا في بغداد نسخة منه إن الإعلان جاء تأييداً حاسماً لكيان الاحتلال الإسرائيلي مع تعتيم كامل على جرائمه بهدف كسب أصوات الصهاينة ودعمهم في تأييد ترامب أو رغبته في ولاية ثانية مشيرة إلى أنه لهذا السبب لم يتردد ترامب في إعلان القدس عاصمة للكيان المحتل ولم يذكر شيئاً عن المستوطنات التي بنيت على أراض فلسطينية ولم يشر إلى اللاجئين والنازحين أو السجناء أو الشهداء.

وبدوره أكد اتحاد علماء المسلمين العراقي بأن خطة ترامب في فلسطين “ولدت ميتة”.

وقال رئيس الاتحاد جبار المعموري لمراسلة سانا في بغداد أنه “لا يمكن القبول بأن تكون القدس عاصمة لكيان الاحتلال بل هي عاصمة أبدية للفلسطينين بكل أطيافهم” مؤكداً أن ترامب يدعم الكيان الإسرائيلي وتحالفه معه أمر لا يختلف عليه اثنان وخطته الأخيرة هي محاولة إنهاء المقاومة الفلسطينية واحتلال ما تبقى من أراض فلسطينية بذريعة السلام مشدداً على رفض كل القوى الوطنية العربية والإسلامية والدولية لهذه الخطة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفي انتهاك سافر للقرارات الدولية أعلن اليوم بنود ما تسمى “صفقة القرن” المشؤومة الرامية لتصفية القضية الفلسطينية على حساب حقوق الشعب الفلسطيني بينما أكد الفلسطينيون رسمياً وشعبياً رفضهم القاطع لهذه الصفقة وأنه لا تنازل عن حقوقهم المشروعة غير القابلة للتصرف التي كفلتها القوانين الدولية وفي مقدمتها حق تقرير المصير وعودة اللاجئين إلى ديارهم وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس.