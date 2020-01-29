بغداد -سانا

أعلنت وزارة النقل العراقية اليوم عن تسجيل سلسلة هزات أرضية قرب الحدود العراقية الإيرانية.

ونقل موقع السومرية نيوز عن الوزارة قولها في بيان إن “مراصد الهيئة العامة للأنواء الجوية التابعة لوزارة النقل سجلت سلسلة من الهزات الأرضية قرب الحدود العراقية الإيرانية في منطقة مندلي”.

وأضافت أنها سجلت أربع هزات أرضية شعر بها السكان في المنطقة إضافة إلى تعرضها خلال الأيام الماضية إلى عدد من الهزات الأرضية الضعيفة غير المحسوس بها مشيرة إلى أنه “لم ترد أي أنباء عن حصول أضرار”.

يذكر أن وزارة النقل العراقية سجلت وقوع هزة أرضية صباح اليوم قرب الحدود العراقية الكويتية.