ظريف: “صفقة القرن” كابوس للمنطقة والعالم

طهران-سانا

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن “صفقة القرن” تعد كابوساً للمنطقة والعالم.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية ارنا عن ظريف قوله في تغريدة له على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم إن “ما يسمى بـ “أفق السلام” هذا هو مجرد مشروع وهمي لمقاول مفلس لكنه كابوس للمنطقة والعالم” معرباً عن أمله أن يشكل هذا الأمر “جرس إنذار” لجميع المسلمين الذين يسيرون في الطريق الخاطئ.

وأطلق وزير الخارجية الإيراني دعوة في سياق تغريدته للوحدة من أجل الفلسطينيين.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفي انتهاك سافر للقرارات الدولية أعلن اليوم بنود ما تسمى “صفقة القرن” المشؤومة الرامية لتصفية القضية الفلسطينية على حساب حقوق الشعب الفلسطيني بينما أكد الفلسطينيون رسمياً وشعبياً رفضهم القاطع لهذه الصفقة وأنه لا تنازل عن حقوقهم المشروعة غير القابلة للتصرف التي كفلتها القوانين الدولية وفي مقدمتها حق تقرير المصير وعودة اللاجئين إلى ديارهم وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس.