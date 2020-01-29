الخارجية الألمانية: إعلان ترامب يثير تساؤلات كثيرة

برلين-سانا

أعلنت الخارجية الألمانية أن طرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “صفقة القرن” يثير العديد من التساؤلات مؤكدة أن “الحل المقبول من الطرفين هو وحده يمكن أن يؤدي إلى سلام”.

ونقلت وكالة فرانس برس عن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس تعليقاً على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله في بيان “إن الاقتراح الأمريكي يثير أسئلة سنناقشها الآن مع شركائنا في الاتحاد الأوروبي” وأنه ضمن هذه الأسئلة ضرورة مشاركة جميع الأطراف في عملية تفاوض.

وأعلن ترامب في انتهاك سافر للقرارات الدولية اليوم بنود ما تسمى “صفقة القرن” المشؤومة الرامية لتصفية القضية الفلسطينية على حساب حقوق الشعب الفلسطيني ما أثار رفضاً فلسطينياً واسعاً.