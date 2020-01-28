أحزاب لبنانية: الإعلان الأمريكي حول (صفقة القرن) المشؤومة يجسد انحياز واشنطن لكيان الاحتلال الإسرائيلي

بيروت-سانا

أكد رئيس الحزب السورى القومى الاجتماعى فارس سعد أن الوعى والمقاومة ضرورة حتمية لإسقاط ما تسمى “صفقة القرن” مشدداً على أن إعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بنود هذه الصفقة يشكل تجسيدا وتأكيدا للمؤامرة المستمرة الرامية لتصفية القضية الفلسطينية.

ورأى سعد أن ما تسمى “صفقة القرن” “ستولد ميتة بفضل نضال ومقاومة شعبنا فى فلسطين وفى الوطن العربى” موضحا أن هذه الصفقة كشفت عن الوجه الحقيقي “البشع للولايات المتحدة الأمريكية بوصفها دولة راعية للإرهاب والاحتلال والعدوان”.

بدوره أكد وزير الدولة اللبنانى السابق حسن مراد أن محور المقاومة لن يسمح بمرور “صفقة القرن”.

من جهتها أدانت الأمانة العامة للمؤتمر العام للأحزاب العربية الإعلان الأمريكى لبنود الصفقة مؤكدة أنها مؤامرة تشكل “تحديا مصيريا لكل الأحرار ينبغى مواجهتها بكل القدرات والإمكانيات” وتهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية وإلغاء الحقوق الوطنية وحق تقرير المصير للشعب الفلسطينى والحفاظ على الكيان المحتل.

وقالت أمانة المؤتمر العام للأحزاب العربية فى بيان لها: إن هذه الصفقة “تأتى تتويجا لجملة من القرارات التى اتخذتها الإدارة الأمريكية وجسدت دعما مطلقا وغير محدود للكيان الصهيونى ابتداء من اعترافها بالقدس عاصمة للكيان إلى نقل السفارة الأمريكية وتكريس الاحتلال الإسرائيلى للجولان العربى السوري ووقف المساعدات عن الأونروا”.

ودعا البيان إلى التصدى للمؤامرة وعدم الخضوع للضغوطات الأمريكية وعدم الاستجابة لشروط الصفقة والوقوف صفا واحدا لمناهضتها وتوحيد الصف الفلسطينى وإنجاز المصالحة الوطنية على قاعدة الانتفاضة والمقاومة.

وشهدت مدينة صيدا اليوم مظاهرة احتجاجية رفضا لمؤامرة “صفقة القرن” المشؤومة رفع المشاركون فيها الرايات الفلسطينية ورددوا الهتافات المنددة بالعدو الصهيونى فيما شهد مخيم عين الحلوة الفلسطينى تظاهرة شعبية رفضاً لـ “صفقة القرن”.