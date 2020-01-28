الأمن الجنائي بحمص يلقى القبض على شخصين من مروجي المخدرات

حمص-سانا

ألقى فرع الأمن الجنائي فى حمص القبض على شخصين من مروجى المخدرات وضبط بحوزتهما أكثر من 19 كغ من مادة الحشيش المخدر و1300 حبة كبتاغون.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان لها تلقت سانا نسخة منه اليوم أنه بناء على معلومات حول قيام شخصين بتجارة وترويج المواد المخدرة فى حمص وبعد المراقبة والترصد تمكن فرع الأمن الجنائى فيها من إلقاء القبض عليهما في قرية الدرداء وضبط بحوزتهما نحو 6ر19 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدر.

ولفتت الوزارة إلى أن الفرع ضبط أيضا بحوزتهما أكياسا بداخلها كميات من حبوب الكبتاغون المخدرة يقدر عددها بحوالى 1300 حبة وبالتحقيق معهما اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة وترويجها لقاء المنفعة المادية مبينة أن التحقيقات ما زالت مستمرة معهما لكشف جميع المتورطين فى القضية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.