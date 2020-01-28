مركز تمكين الشباب في اللاذقية… برامج متنوعة لتأهيل المقبلين على سوق العمل

اللاذقية- سانا

يتجهز مركز تمكين الشباب باللاذقية التابع لمديرية الشؤون الاجتماعية والعمل لاستقبال الدفعة الأولى من المتدربين على البرامج التي أطلقها ضمن خطته لرفد الباحثين عن فرص عمل بمهارات تمكنهم من خوض تجربة مهنية ناجحة وتوسع من خياراتهم المستقبلية فى هذا الخصوص.

مدير الشؤون الاجتماعية والعمل باللاذقية احمد ابراهيم أشار فى تصريح لـ سانا الشبابية إلى أن المركز أعلن عن إقامة دورات تشمل إدارة المشاريع ومهارات النجاح فى سوق العمل وقيادة الحاسب الآلى وصيانة الأدوات الكهربائية والمنزلية والحاسوب وبرمجة التطبيقات على نظام تشغيل الآندرويد.

ولفت إلى أن المديرية استقبلت حوالى 500 طلب من الراغبين باتباع هذه الدورات التى سيتم دراستها وإجراء المقابلات مع أصحابها حيث ستكون الأفضلية فيها لذوى الشهداء والجرحى وذوى الإعاقة.

وبين ابراهيم ان البرنامج يستهدف الشباب من عمر 18 وحتى 40 عاما والطاقة الاستيعابية للمركز تصل إلى 100 متدرب فى الدورة الواحدة.

وأقيم مركز تمكين الشباب فى مبنى مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل باللاذقية ويتضمن 3 صالات تدريبية تم تأهيلها بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

بسام الابراهيم