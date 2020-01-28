ريف دمشق… بناء وتأهيل 12 مدرسة وصيانة وتوسيع عدة طرق

ريف دمشق-سانا

أعمال تأهيل وبناء المدارس في محافظة ريف دمشق تستمر بهدف استيعاب جميع الطلاب وتخفيف الضغط عن المدارس الأخرى إضافة إلى متابعة تنفيذ تعبيد وتزفيت الشوارع حسب الأولوية.

مدير الخدمات الفنية في المحافظة المهندس غسان الجاسم أكد لمندوبة سانا أن العمل جار لبناء ثلاث مدارس في حفير الفوقا وجديدة عرطوز وخربة الورد بلغت نسبة الإنجاز فيها على التوالي (70 و83 و72) بالمئة بقيمة 700 مليون ليرة وتشمل كل منها ثلاثة طوابق وتقام على مساحة 1500 متر مربع مع المرافق ستسلم لوزارة التربية العام الحالي.

ولفت الجاسم إلى تنفيذ مدرسة ثانوية في منطقة الهيجانة تشمل طابقين وصلت نسبة الإنجاز فيها إلى 56 بالمئة.

وتواصل المديرية تأهيل المدارس المتضررة وتعمل حاليا حسب الجاسم على تأهيل 8 مدارس تتوزع في صحنايا والكسوة والزريقية وقرية الباسل وخربة الشياب وقرحتا وعين التينة ودير عطية بقيمة 620 مليون ليرة ونسبة إنجاز تتجاوز 60 بالمئة.

يذكر أن محافظة ريف دمشق أنجزت العام الماضي 22 مدرسة بينها 5 مدارس إشادة كاملة و17 مدرسة تأهيل بتكلفة 9ر1 مليار ليرة.

وفي سياق آخر كشف الجاسم عن الانتهاء من تعبيد طريق للوصول إلى حقول الوردة الشامية في قرية المراح بقيمة إجمالية بلغت 112 مليون ليرة بطول 5 كيلومترات للمباشرة بالتزفيت في نيسان المقبل.

ولفت الجاسم إلى أن العمل جار أيضا لصيانة وتوسعة الطريق الواصل إلى النبي هابيل في منطقة الزبداني لكونه موقعا دينيا سياحيا مهما مبينا أنه تم تصديق مشاريع تعبيد وتزفيت طرق أخرى تتوزع في عرنة ودربل وحفير ومداخل السبينة والبويضة ورخلة وصيدنايا ومدخل السيدة زينب باتجاه فندق الروضة وبحيرة زرزر باتجاه الروضة وخيارة الدنون لتخديم منطقة المعامل وعطيب في القلمون وراس المعرة.

سفيرة إسماعيل