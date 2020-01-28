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ضبط 52 كيس دقيق تمويني في مدجنة بريف دمشق معدة للاستخدام بالخلطات العلفية

2020-01-28

ريف دمشق-سانا

ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق 52 كيس دقيق تمويني ضمن إحدى مداجن إنتاج البيض في منطقة الكسوة-القلعة.

مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق لؤي سالم أوضح لـ سانا أن المديرية وبالتعاون مع الجهات المختصة ضبطت أكياس الدقيق ضمن إحدى مداجن إنتاج البيض لاستخدامها في الخلطات العلفية والاستفادة من فارق السعر.

ولفت سالم إلى حجز الكمية المضبوطة وإحالة المخالفين لاستكمال التحقيق معهم وتنظيم الضبوط اللازمة.

وكانت دوريات حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية ضبطت في 12 كانون الثاني الجاري في ريف دمشق شاحنتين محملتين بثمانية أطنان من الخبز التمويني المدعوم معدة للاستخدام لغير الغاية المخصصة لها في بلدة العادلية بريف دمشق.

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