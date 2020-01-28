إعادة تحريج 3500 دونم بالسويداء

السويداء-سانا

أعادت مديرية زراعة السويداء تحريج نحو3500 دونم من الأراضي التي تعرضت فيها الأشجار للتعديات خلال الفترة الماضية.

وأشار رئيس دائرة الحراج بالمديرية المهندس أنس أبو فخر في تصريح لـ سانا اليوم إلى أن عملية التحريج تضمنت غرس مختلف الأنواع الحراجية في مواقع (عبد مار وغابة الأسد والقريا) من خلال عمال المديرية وحملات التشجير المنظمة من المجتمع المحلي على أن يتم العمل لرفع كثافة الغراس في هذه المواقع خلال الفترة القادمة.

ولفت إلى مواصلة المديرية تنفيذ خطتها لإنتاج 400 ألف غرسة حراجية للموسم الحالي لتكون جاهزة للتوزيع خلال الموسم القادم مع متابعة تنفيذ خطة التحريج الاصطناعي حيث بلغت المساحات المزروعة لغاية تاريخه 600 دونم تمت زراعتها بأكثر من 17 ألف غرسة في مواقع القريا وغابة حبران والعين والكارس وطريق دفن والحريسة.

وكانت مديرية زراعة السويداء أنتجت خلال الموسم الماضي ضمن مشتلي العين ونمرة الحراجيين 327 ألف غرسة.

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