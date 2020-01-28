تنظيم 65 ضبطا تموينيا في القنيطرة خلال الشهر الحالي

القنيطرة-سانا

نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة القنيطرة منذ بداية الشهر الجاري ولغاية تاريخه 65 ضبطا تموينيا بحق عدد من الفعاليات التجارية المخالفة.

وأوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالقنيطرة المهندس علي زيتون في تصريح لمراسل سانا اليوم ان الضبوط شملت عدم حيازة فواتير والبيع بأسعار زائدة.

وأكد زيتون أن دوريات المديرية تنفذ على مدار الساعة جولات لضبط الأسعار ومراقبة توفر السلع والتأكد من عدم احتكارها وللتأكد من توفر المحروقات بأنواعها المختلفة في كافة المحطات ومراكز التوزيع المنتشرة بالمحافظة مبينا أنه تم تزويد محطة الجباوي في بلدة نبع الصخر بالبنزين لتغطية احتياجات الآليات العاملة على المادة.