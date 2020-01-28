تطهير معظم أحياء مدينة معرة النعمان من الإرهاب… ووحدات الجيش تبدأ عمليات تمشيط واسعة-فيديو

إدلب-سانا

دخلت وحدات الجيش العربي السوري معظم أحياء مدينة معرة النعمان الاستراتيجية بريف إدلب الجنوبي بعد اشتباكات عنيفة مع التنظيمات الإرهابية وتكبيدها خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد.

وبين مراسل سانا من مناطق عمليات الجيش أن وحدات الجيش وبعد بسط سيطرتها على معظم القرى والبلدات في محيط مدينة معرة النعمان واصلت عملياتها القتالية اليوم باتجاه مدينة المعرة وكسرت بعد اشتباكات عنيفة تحصينات إرهابيي “جبهة النصرة” والمجموعات المتحالفة معه وبسطت سيطرتها على معظم أحياء المدينة.

وبين المراسل أن وحدات الجيش كبدت التنظيمات الارهابية التي كانت تتحصن في المدينة خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد قبل أن تنهار وتتقهقر باتجاه الشمال نحو مدينة سراقب والشمال الغربي نحو مدينة أريحا.

وذكر المراسل أن وحدات الجيش بدأت على الفور عمليات تمشيط واسعة في أحياء مدينة معرة النعمان والمزارع والتلال المحيطة بها كما بدأت وحدات الهندسة بإزالة الألغام والمفخخات من الشوارع الرئيسة والفرعية المحررة داخل المدينة وتتابع تمشيط التلال والأنفاق التي كانت المجموعات الإرهابية تستخدمها للتخفي من استهدافات الجيش.