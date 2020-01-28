اليابان تعلن أول إصابة بفيروس كورونا لشخص لم يكن في الصين

طوكيو-سانا

أعلنت السلطات اليابانية اليوم أنه تم تأكيد وجود حالتين من الإصابة بفيروس كورونا الجديد في اليابان إحداهما لسائق حافلة سياحية لم يقم بزيارة الصين.

ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية عن وزير الصحة الياباني كاتسونوبو كاتو قوله للصحفيين “إن سائق الحافلة المصاب كان برفقة سائحين من مدينة ووهان خلال الشهر الجاري في محافظة نارا غرب اليابان”.

وأضاف إن الحالة الأخرى المؤكدة حديثاً هي لرجل في الأربعينات من عمره من ووهان ووصل إلى اليابان منذ الـ 20 من كانون الثاني الجاري.

وبذلك ارتفعت حالات الإصابة المسجلة في اليابان إلى ست حالات عقب تسجيل حالتي إصابة جديدتين.

من جهة أخرى قالت الحكومة اليابانية إنها سترسل طائرة إلى مدينة ووهان بؤرة تفشي فيروس كورونا في الصين اليوم لإجلاء رعاياها الراغبين في العودة إلى اليابان.

وقال وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي للصحفيين إن الطائرة تتسع لحوالي 200 راكب موضحاً أن حوالي 650 يابانياً يأملون في العودة إلى ديارهم وأن الحكومة تجري ترتيبات لإرسال رحلات إضافية إلى ووهان يوم الأربعاء في أقرب تقدير.

وكانت وزارة الصحة اليابانية أعلنت أمس الأول أنها سجلت رابع حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر أول مرة في مدينة ووهان الصينية.

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