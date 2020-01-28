شركة روس آتوم تعلن نجاح أول تجربة لوقود المستقبل

موسكو-سانا

أعلنت شركة روس آتوم الروسية عن تحميل الدفعة التسلسلية الأولى من وقود أوكسيد البلوتونيوم المختلط الصناعي في مفاعل “بي ام 800” النيوتروني السريع حيث استمر عمل المفاعل بنجاح وذلك في أول تجربة لهذا الوقود.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن الشركة قولها في بيان إنه “تم تحميل الدفعة التسلسلية الأولى من وقود موكس في مفاعل (بي ام 800) لوحدة الطاقة رقم 4 في محطة بيلويارسك في منطقة سفيردلوفسك في أول عملية تجريب لهذا الوقود في التاريخ” مشيرة إلى أن العملية تمت بنجاح.

ووقود الأوكسيد المختلط المعروف عادة باسم وقود موكس يحتوي على أكثر من أوكسيد من المواد الانشطارية ويتكون عادة من بلوتونيوم مخلوط مع يورانيوم طبيعي أو يورانيوم معالج أو يورانيوم مستنفد.

ويعد وقود الأوكسيد المختلط بديلا لوقود اليورانيوم المنخفض التخصيب المستخدم في مفاعلات الماء الخفيف لتوليد الطاقة النووية.