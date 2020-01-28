دهقان: الوجود الأمريكي بالمنطقة السبب الرئيسي لانعدام الأمن فيها

طهران-سانا

أكد مستشار القائد العام للقوات المسلحة الإيرانية لشؤون الصناعات الدفاعية العميد حسين دهقان أن الوجود الأمريكي في المنطقة هو السبب الرئيسي لانعدام الأمن فيها.

وأوضح العميد دهقان في تصريح اليوم أن “أمريكا تبحث عن الطاقة وتحميل نفقاتها لشعوب المنطقة وتزعزع الأمن والاستقرار من خلال التسويق للأسلحة وضمان أمن الكيان الصهيوني”.

وأشار العميد دهقان في تصريح اليوم إلى أن أمريكا سعت من خلال استخدام عملائها لإثارة الفتنة في العراق لافتا إلى أن جميع السياسات الخارجية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب واجهت الفشل حيث تدنت شعبيته داخل الوسط السياسي والاجتماعي في أمريكا.

وبين دهقان أن الرد الإيراني على جريمة اغتيال قاسم سليماني باستهداف قاعدة عين الأسد يمثل صفعة قاسية للولايات المتحدة وأن الرد سيستمر وصولا إلى طرد القوات الأمريكية من المنطقة.