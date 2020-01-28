مستوطنون يقتحمون المنطقة الأثرية في سبسطية شمال نابلس

القدس المحتلة-سانا

اقتحم مستوطنون إسرائيليون صباح اليوم المنطقة الأثرية في بلدة سبسطية شمال مدينة نابلس بالضفة الغربية.

ونقلت وكالة وفا عن رئيس بلدية سبسطية محمد عازم قوله “إن 50 مستوطناً اقتحموا المنطقة الأثرية بحماية قوات الاحتلال التي منعت الفلسطينيين من دخولها”.

وتتعرض البلدة لاقتحامات متكررة من قبل قوات الاحتلال ومستوطنيه وخاصة المنطقة الأثرية في محاولة لتهجير الفلسطينيين منها وتهويدها.

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