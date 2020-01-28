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ضبط كمية كبيرة من الحبوب المخدرة والحشيش في البادية بريف حمص الشرقي

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ريف حمص.. ضبط كمية كبيرة من الحبوب المخدرة معدة للتهريب

تصوير: خلدون الخن

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