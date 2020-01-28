SCS-NET
الشريط الأخباري
عــاجــل لافروف: تم نقل عدد كبير من الإرهابيين في إدلب إلى ليبيا في خرق للقرارات الأممية

لافروف: الإرهابيون المنتشرون في إدلب يواصلون استفزازاتهم واعتداءاتهم على المناطق المجاورة وعلى مواقع الجيش السوري ومطار حميميم

2020-01-28

انظر ايضاً

لافروف: تم نقل عدد كبير من الإرهابيين في إدلب إلى ليبيا في خرق للقرارات الأممية

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2020, All Rights Reserved