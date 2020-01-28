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مخطط استيطاني جديد للاحتلال الإسرائيلي شمال الخليل

2020-01-28

القدس المحتلة-سانا

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم مخططا استيطانيا جديدا للاستيلاء على عشرات الدونمات من أراضي الفلسطينيين الزراعية شمال مدينة الخليل بالضفة الغربية.

وقال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان حسن بريجية لوكالة وفا إن المخطط الجديد يهدف للاستيلاء على عشرات الدونمات المزروعة بالزيتون واللوزيات من أراضي بلدتي سعير والشيوخ شمال الخليل لتوسيع مستوطنة مقامة على أراضي الفلسطينيين في المنطقة.

وبدعم من الإدارة الأمريكية تصعد سلطات الاحتلال من عمليات الاستيطان في الضفة الغربية متجاهلة القرارات الدولية التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتطالب بوقفه.

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