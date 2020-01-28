سلطات نظام أردوغان تصدر مذكرات اعتقال بحق 21 شخصا بذريعة تورطهم بمحاولة الانقلاب

أنقرة-سانا

أصدرت سلطات النظام التركي مذكرات اعتقال بحق 21 شخصا بذريعة صلتهم بمنظمة الداعية التركي فتح الله غولن الذي يتهمه النظام بالوقوف وراء محاولة الانقلاب في تموز 2016.

ونقلت وكالة الأناضول الناطقة باسم النظام عن مكتب الادعاء العام في أنقرة قوله إنه تم اصدار مذكرات اعتقال بحق 21 شخصا لاستخدامهم تطبيق التراسل /بايلوك/ الذي تستخدمه منظمة غولن إضافة إلى تنفيذهم مهام عدة في المنظمة المذكورة.

واشار إلى أن شرطة مكافحة الإرهاب اعتقلت عشرة اشخاص منهم فيما لا يزال البحث متواصلا عن البقية.

وخلال السنوات الثلاث التالية للمحاولة الانقلابية سجنت سلطات النظام التركي أكثر من 77 ألف شخص واتخذت قرارات فصل أو إيقاف عن العمل بحق نحو 150 ألفا من العاملين في الحكومة والجيش وسلك القضاء والتعليم ومؤسسات أخرى.