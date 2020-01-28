لافروف خلال مؤتمر صحفي مع وزيرة خارجية جنوب السودان بموسكو: الإرهابيون المنتشرون في إدلب يواصلون استفزازاتهم واعتداءاتهم على المناطق المجاورة وعلى مواقع الجيش السوري ومطار حميميم

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
زاسبكين: سورية وحلفاؤها ماضون في محاربة الإرهاب
2020-01-27
سفارتنا في بكين: لا إصابات بين السوريين في الصين بفيروس كورونا
2020-01-27
الرحالة عدنان عزام يعود إلى الوطن بعد نهاية رحلته قادماً من روسيا
2020-01-27
سورية تشارك في المؤتمر الآسيوي العالمي لزراعة الأسنان
2020-01-27
حفل استقبال في السفارة الهندية بدمشق بذكرى يوم الجمهورية- فيديو
2020-01-26
مباحثات حول تعزيز التعاون بين الحكومة السورية واليونيسيف
2020-01-26
الرئيس مادورو: سورية التي انتصرت على الإرهاب تستحق السلام
2020-01-25
محليات
الكوادر الفنية بوزارة النفط تبدأ عمليات تقييم وإصلاح الأضرار بمرابط النفط في بانياس- فيديو
2020-01-28
ضبط شركة تجارية في برج دمشق تبيع البضائع بناء على أسعار صرف العملات الأجنبية
2020-01-28
أمطار متوقعة بدءاً من المنطقة الساحلية والحرارة حول معدلاتها
2020-01-28
حفل تكريمي للمطران الراحل هيلاريون كبوجي في مكتبة الأسد الوطنية
2020-01-27
دمشق.. تنظيم 481 ضبطاً وإغلاق خمسة محال مخالفة للشروط الصحية
2020-01-27
جامعة دمشق تمدد التقدم لمفاضلة ملء الشواغر الخاصة بمقاعد الطلاب العرب والأجانب في الدراسات العليا
2020-01-27
عيادة طبية متنقلة تخدم خمسين قرية وتجمعاً في ريف إدلب الجنوبي
2020-01-27
رياضة
بارتي تبلغ قبل نهائي أستراليا المفتوحة
2020-01-28
ملاكمتنا تنافس بقوة في البطولة العربية للناشئين بالكويت وأربعة لاعبين يبلغون النهائي
2020-01-27
فريق الوثبة يخسر أمام الاتحاد السكندري في بطولة دبي الدولية لكرة السلة
2020-01-27
فريق عامودا يتوج بلقب دوري كرة القدم للسيدات
2020-01-27
فوز نابولي على يوفنتوس في الدوري الإيطالي لكرة القدم
2020-01-26
مصر بطلاً لأمم أفريقيا لكرة اليد للمرة السابعة في تاريخها
2020-01-26
ليفركوزن يفوز على فورتونا بثلاثية في الدوري الألماني
2020-01-26
اقتصاد
تراجع أسعار الذهب
2020-01-28
50 بالمئة من المنشآت الصناعية عادت للإنتاج في منطقة تل كردي الصناعية
2020-01-27
إكثار البذار: بيع أكثر من 22 ألف طن من القمح بحماة وأكثر من 200 طن بذار البطاطا بالسويداء
2020-01-27
الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية ترمم وتفتتح 11 محطة ووحدة بحثية
2020-01-27
5500 طن كميات الأقطان المحلوجة في محلج الفداء بحماة
2020-01-27
إحداث 8 وحدات جديدة للتصنيع الغذائي في السويداء
2020-01-27
دير الزور.. مشروع الري في بلدة مراط يعيد الحياة إلى مساحات واسعة من الأراضي الزراعية
2020-01-27
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الشريط الأخباري
الكوادر الفنية بوزارة النفط تبدأ عمليات تقييم وإصلاح الأضرار بمرابط النفط في بانياس- فيديو
ضبط شركة تجارية في برج دمشق تبيع البضائع بناء على أسعار صرف العملات الأجنبية
الرئيس الأسد يستقبل لافرنتييف وفيرشينين واللقاء يتناول الأوضاع في حلب وإدلب في ظل الاعتداءات الإرهابية على المناطق الآمنة
وحدات الجيش غرب حلب تواصل عملياتها المركزة ضد التنظيمات الإرهابية (تقرير إخباري)
مصدر عسكري: التنظيمات الإرهابية تعمل وبدعم تركي على فبركة هجوم كيميائي غرب حلب وإدلب لاتهام الجيش العربي السوري
المهندس خميس يلتقي المكتب التنفيذي لاتحاد الصحفيين: تشكيل جمعية سكنية وإعانة مالية للصندوق التعاوني الاجتماعي
التعليم العالي تعلن عن 500 منحة دراسية روسية للمرحلتين الجامعية الأولى والدراسات العليا
الخارجية: ما يروج له الإرهابيون هو ذاته ما يقومون به كل مرة يتقدم فيها الجيش في معاركه لتحرير الأرض وحماية المدنيين
الجيش يواصل تقدمه بريف إدلب الجنوبي ويطهر معصران والصوامع والحامدية في محيط معرة النعمان
التنظيمات الإرهابية تتعامل بوحشية مع الراغبين بالمغادرة إلى المناطق الآمنة وتواصل اتخاذهم دروعا بشرية
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لافروف: الإرهابيون يستهدفون الممرات الإنسانية في ريفي حلب وإدلب لمنع خروج المدنيين واتخاذهم دروعا بشرية
لافروف خلال مؤتمر صحفي مع وزيرة خارجية جنوب السودان بموسكو: الإرهابيون المنتشرون في إدلب يواصلون استفزازاتهم واعتداءاتهم على المناطق المجاورة وعلى مواقع الجيش السوري ومطار حميميم
2020-01-28
2020-01-28
najwa
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لافروف: الإرهابيون المنتشرون في إدلب يواصلون استفزازاتهم واعتداءاتهم على المناطق المجاورة وعلى مواقع الجيش السوري ومطار حميميم
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