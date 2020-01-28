لافروف خلال مؤتمر صحفي مع وزيرة خارجية جنوب السودان بموسكو: الإرهابيون المنتشرون في إدلب يواصلون استفزازاتهم واعتداءاتهم على المناطق المجاورة وعلى مواقع الجيش السوري ومطار حميميم