SCS-NET
الشريط الأخباري
عــاجــل لافروف: الإرهابيون يستهدفون الممرات الإنسانية في ريفي حلب وإدلب لمنع خروج المدنيين واتخاذهم دروعا بشرية

لافروف خلال مؤتمر صحفي مع وزيرة خارجية جنوب السودان بموسكو: الإرهابيون المنتشرون في إدلب يواصلون استفزازاتهم واعتداءاتهم على المناطق المجاورة وعلى مواقع الجيش السوري ومطار حميميم

2020-01-28

انظر ايضاً

لافروف: الإرهابيون يستهدفون الممرات الإنسانية في ريفي حلب وإدلب لمنع خروج المدنيين واتخاذهم دروعا بشرية

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2020, All Rights Reserved