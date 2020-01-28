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لاريجاني: الخلافات بين دول المنطقة شجعت واشنطن وكيان الاحتلال الإسرائيلي على المضي قدما فيما تسمى (صفقة القرن)

2020-01-28

طهران-سانا

اعتبر رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني علي لاريجاني أن الخلافات بين دول المنطقة أعطت الجرأة للكيان الصهيوني والولايات المتحدة في المضي قدما والكشف عن تفاصيل ما تسمى (صفقة القرن) الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية.

ودعت القوى الوطنية الفلسطينية إلى يومي غضب الأربعاء والجمعة المقبلين وتنظيم مسيرات ووقفات احتجاجية في مدن الضفة الغربية وقطاع غزة المحاصر رفضا لـ (صفقة القرن) التي يعتزم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإعلان عن بنودها اليوم.

وبشأن الجريمة الأميركية باغتيال الفريق قاسم سليماني قال لاريجاني في الجلسة العلنية لمجلس الشورى اليوم إن “أميركا ستنال جزاء ما قامت به قريبا وبدايته كانت بمظاهرات مليونية في العراق تنادي بطرد قواتها” مشيرا إلى خروج ملايين المتظاهرين في ايران والعراق استنكارا لهذه الجريمة.

واستشهد الفريق سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس ورفاقهما جراء عدوان أميركي بالصواريخ استهدف سيارتهما بعد خروجهما من مطار بغداد الدولي في الثالث من كانون الثاني الجاري.

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