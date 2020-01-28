28 كانون الثاني 1918- تأسيس الجيش الأحمر الذي ضم في صفوفه جنوداً من الجيش الروسي القيصري السابق

دمشق-سانا
1871 – انتهاء الحرب الفرنسية البروسية باستسلام فرنسا.
1887 – بداية بناء برج إيفل.
1909 – جلاء القوات الأمريكية عن كوبا التي احتلتها خلال الحرب الأمريكية الإسبانية عام 1898.
1918 – تأسيس الجيش الأحمر الذي ضم في صفوفه جنودا من الجيش الروسي القيصري السابق بهدف حماية الحدود من الغزو الخارجي وحماية الثورة.
1924 – سعد زغلول يؤلف أول وزارة شعبية في مصر.
1932 – اليابان تحتل مدينة شانغهاي كبرى مدن الصين وذلك قبيل الحرب العالمية الثانية.
1957 – بداية إضراب شامل في الجزائر سمي بإضراب الثمانية أيام لدعم ثورة التحرير الجزائرية.
1973 – بدء سريان وقف إطلاق النار في فيتنام في الساعة الثامنة صباحا بتوقيت سايغون.
1986 – مكوك الفضاء تشالنجر ينفجر في الجو بعد انطلاقه بدقيقة ونصف ما تسبب بمصرع رواد الفضاء التسعة الذين كانوا على متنه.
من مواليد هذا اليوم
1457 – الملك هنري السابع ملك إنكلترا.
1922 – روبرت هولي عالم كيمياء حيوية أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1968.
1938 – نبيه بري… رئيس مجلس النواب اللبناني.
من وفيات هذا اليوم
1725 – بطرس الأكبر إمبراطور الإمبراطورية الروسية.
1939 – ويليام بتلر ييتس شاعر ايرلندي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1923.
1996 – يوسف برودسكي شاعر روسي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام1987.
أعياد ومناسبات
اليوم العالمي للجذام.