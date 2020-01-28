28 كانون الثاني 1918- تأسيس الجيش الأحمر الذي ضم في صفوفه جنوداً من الجيش الروسي القيصري السابق

دمشق-سانا

1871 – انتهاء الحرب الفرنسية البروسية باستسلام فرنسا.

1887 – بداية بناء برج إيفل.

1909 – جلاء القوات الأمريكية عن كوبا التي احتلتها خلال الحرب الأمريكية الإسبانية عام 1898.

1918 – تأسيس الجيش الأحمر الذي ضم في صفوفه جنودا من الجيش الروسي القيصري السابق بهدف حماية الحدود من الغزو الخارجي وحماية الثورة.

1924 – سعد زغلول يؤلف أول وزارة شعبية في مصر.

1932 – اليابان تحتل مدينة شانغهاي كبرى مدن الصين وذلك قبيل الحرب العالمية الثانية.

1957 – بداية إضراب شامل في الجزائر سمي بإضراب الثمانية أيام لدعم ثورة التحرير الجزائرية.

1973 – بدء سريان وقف إطلاق النار في فيتنام في الساعة الثامنة صباحا بتوقيت سايغون.

1986 – مكوك الفضاء تشالنجر ينفجر في الجو بعد انطلاقه بدقيقة ونصف ما تسبب بمصرع رواد الفضاء التسعة الذين كانوا على متنه.

من مواليد هذا اليوم

1457 – الملك هنري السابع ملك إنكلترا.

1922 – روبرت هولي عالم كيمياء حيوية أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1968.

1938 – نبيه بري… رئيس مجلس النواب اللبناني.

من وفيات هذا اليوم

1725 – بطرس الأكبر إمبراطور الإمبراطورية الروسية.

1939 – ويليام بتلر ييتس شاعر ايرلندي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1923.

1996 – يوسف برودسكي شاعر روسي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام1987.

أعياد ومناسبات

اليوم العالمي للجذام.