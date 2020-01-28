ظريف: صفقة القرن فاشلة مسبقاً

طهران-سانا

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن ما تسمى صفقة القرن “فاشلة مسبقاً” مذكراً بمبادرة بلاده لتسوية القضية الفلسطينية.

ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن ظريف قوله في تغريدة على تويتر قوله إن “على أدعياء حملة راية الديمقراطية وبدلاً من وهم صفقة القرن الفاشلة مسبقاً قبول الحل الديمقراطي الذي اقترحه قائد الثورة الإسلامية الإيرانية الإمام السيد علي الخامنئي وأن يجري استفتاء يقرر فيه جميع الفلسطينيين مستقبلهم”.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهدت لعقد صفقات في المنطقة تخدم كيان الاحتلال الإسرائيلي ومنها تشجيع التطبيع بين مشيخات الخليج وكيان الاحتلال والانتقال به من السري إلى العلني بينما يعد أخطر تلك المخططات ما يعرف بـ “صفقة القرن” التي تروج لها الإدارة الأمريكية على أنها “خطة سلام” إلا أن مضامينها التي تكشفت تباعاً تؤكد أنها خطة لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.