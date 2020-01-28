34 فناناً يكرمون التشكيلي نعيم شلش بمعرض تشكيلي وندوة

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
زاسبكين: سورية وحلفاؤها ماضون في محاربة الإرهاب
2020-01-27
سفارتنا في بكين: لا إصابات بين السوريين في الصين بفيروس كورونا
2020-01-27
الرحالة عدنان عزام يعود إلى الوطن بعد نهاية رحلته قادماً من روسيا
2020-01-27
سورية تشارك في المؤتمر الآسيوي العالمي لزراعة الأسنان
2020-01-27
حفل استقبال في السفارة الهندية بدمشق بذكرى يوم الجمهورية- فيديو
2020-01-26
مباحثات حول تعزيز التعاون بين الحكومة السورية واليونيسيف
2020-01-26
الرئيس مادورو: سورية التي انتصرت على الإرهاب تستحق السلام
2020-01-25
محليات
حفل تكريمي للمطران الراحل هيلاريون كبوجي في مكتبة الأسد الوطنية
2020-01-27
الحرارة حول معدلاتها غداً وأمطار بدءاً من المنطقة الساحلية
2020-01-27
دمشق.. تنظيم 481 ضبطاً وإغلاق خمسة محال مخالفة للشروط الصحية
2020-01-27
جامعة دمشق تمدد التقدم لمفاضلة ملء الشواغر الخاصة بمقاعد الطلاب العرب والأجانب في الدراسات العليا
2020-01-27
عيادة طبية متنقلة تخدم خمسين قرية وتجمعاً في ريف إدلب الجنوبي
2020-01-27
المهندس خميس يلتقي المكتب التنفيذي لاتحاد الصحفيين: تشكيل جمعية سكنية وإعانة مالية للصندوق التعاوني الاجتماعي
2020-01-27
التعليم العالي تعلن عن 500 منحة دراسية روسية للمرحلتين الجامعية الأولى والدراسات العليا
2020-01-27
رياضة
ملاكمتنا تنافس بقوة في البطولة العربية للناشئين بالكويت وأربعة لاعبين يبلغون النهائي
2020-01-27
فريق الوثبة يخسر أمام الاتحاد السكندري في بطولة دبي الدولية لكرة السلة
2020-01-27
فريق عامودا يتوج بلقب دوري كرة القدم للسيدات
2020-01-27
فوز نابولي على يوفنتوس في الدوري الإيطالي لكرة القدم
2020-01-26
مصر بطلاً لأمم أفريقيا لكرة اليد للمرة السابعة في تاريخها
2020-01-26
ليفركوزن يفوز على فورتونا بثلاثية في الدوري الألماني
2020-01-26
الأسترالية بارتي تتأهل لدور الثمانية في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس
2020-01-26
اقتصاد
50 بالمئة من المنشآت الصناعية عادت للإنتاج في منطقة تل كردي الصناعية
2020-01-27
إكثار البذار: بيع أكثر من 22 ألف طن من القمح بحماة وأكثر من 200 طن بذار البطاطا بالسويداء
2020-01-27
الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية ترمم وتفتتح 11 محطة ووحدة بحثية
2020-01-27
5500 طن كميات الأقطان المحلوجة في محلج الفداء بحماة
2020-01-27
إحداث 8 وحدات جديدة للتصنيع الغذائي في السويداء
2020-01-27
دير الزور.. مشروع الري في بلدة مراط يعيد الحياة إلى مساحات واسعة من الأراضي الزراعية
2020-01-27
استمرار تراجع أسعار النفط
2020-01-27
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الشريط الأخباري
الرئيس الأسد يستقبل لافرنتييف وفيرشينين واللقاء يتناول الأوضاع في حلب وإدلب في ظل الاعتداءات الإرهابية على المناطق الآمنة
الإرهابيون وداعموهم يستهدفون مجدداً مرابط النفط البحرية لإعاقة توريد المشتقات النفطية
وحدات الجيش غرب حلب تواصل عملياتها المركزة ضد التنظيمات الإرهابية (تقرير إخباري)
مصدر عسكري: التنظيمات الإرهابية تعمل وبدعم تركي على فبركة هجوم كيميائي غرب حلب وإدلب لاتهام الجيش العربي السوري
المهندس خميس يلتقي المكتب التنفيذي لاتحاد الصحفيين: تشكيل جمعية سكنية وإعانة مالية للصندوق التعاوني الاجتماعي
التعليم العالي تعلن عن 500 منحة دراسية روسية للمرحلتين الجامعية الأولى والدراسات العليا
الخارجية: ما يروج له الإرهابيون هو ذاته ما يقومون به كل مرة يتقدم فيها الجيش في معاركه لتحرير الأرض وحماية المدنيين
الجيش يواصل تقدمه بريف إدلب الجنوبي ويطهر معصران والصوامع والحامدية في محيط معرة النعمان
التنظيمات الإرهابية تتعامل بوحشية مع الراغبين بالمغادرة إلى المناطق الآمنة وتواصل اتخاذهم دروعا بشرية
الاحتلال التركي ومرتزقته يعتدون بالقذائف على عدة قرى شمال أبو راسين بريف الحسكة
34 فناناً يكرمون التشكيلي نعيم شلش بمعرض تشكيلي وندوة
2020-01-27
نعيم شلش
2020-01-27
manhal
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