زاسبكين: سورية وحلفاؤها ماضون في محاربة الإرهاب

بيروت-سانا

أكد سفير روسيا في لبنان ألكسندر زاسبكين ضرورة مواصلة محاربة الإرهاب في سورية وأن الولايات المتحدة هي من تخلق المشكلات في المنطقة ودولها.

وأشار زاسبكين خلال لقاء في نقابة الصحافة اللبنانية في بيروت اليوم إلى أن سورية وبدعم من حلفائها ماضية في محاربة الإرهاب وقال “إن هدف روسيا هو مكافحة الإرهاب كما هو هدف إيران” منوهاً بمتانة العلاقات بين الدول الثلاث.

وأعاد زاسبكين إلى الأذهان أن روسيا دعت غير مرة إلى تشكيل تحالف دولي ضد الإرهاب إلا أن هذه الدعوات لم تلق أذاناً صاغية من قبل الغرب مؤكداً في الوقت ذاته أن الوجود الأميركي في سورية والعراق غير شرعي وأن الموضوع يتعلق بسيادة الدولتين.

وفيما يتعلق بالشأن اللبناني دعا زاسبكين إلى إيجاد “آلية” لإدارة الأزمة في لبنان تكون مقبولة من أكثرية الأطراف اللبنانية المعنية.

وبالنسبة لليبيا جدد زاسبكين التأكيد على موقف روسيا الداعي إلى مواصلة الجهود مع مختلف الأطراف لمتابعة الرؤية المشتركة لمخرجات مؤتمر برلين الذي يدعو إلى عدم التدخل في شؤون هذا البلد وإن حل الأزمة فيه يكون عبر عملية سياسية شاملة.