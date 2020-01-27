ملاكمتنا تنافس بقوة في البطولة العربية للناشئين بالكويت وأربعة لاعبين يبلغون النهائي

الكويت-سانا

بمشاركة منتخب سورية للملاكمة تتواصل منافسات البطولة العربية لفئة الناشئين المقامة في دولة الكويت.

وتأهل أربعة لاعبين من منتخبنا إلى الدور النهائي هم زين العابدين داؤود بوزن 57 كغ بعد فوزه في نصف النهائي على بطل تونس وعلي المداد الحسين بفوزه على بطل مصر بوزن 63 كغ.

كما فاز بشار شريقي على بطل الجزائر بمنافسات وزن 66 كغ وتأهل إلى نهائي هذا الوزن بينما فاز محمد المحمد على بطل الجزائر وبلغ نهائي وزن 80 كغ.

وضمن ثلاثة من أبطالنا ميداليات برونزية بوصولهم إلى نصف النهائي رغم خسارتهم مبارياتهم في هذا الدور وهم محمد بدور الذي خسر مباراته مع بطل العراق بالنقاط لوزن 46 كغ بينما خسر أشرف بلان مع بطل تونس بالنقاط وضمن برونزية وزن 50 كما خسر محمد عمر مع بطل مصر بالنقاط وضمن برونزية وزن 52 كغ.

محمد الرحيل