حماية المستهلك باللاذقية تغلق 18 محلا لفعاليات تجارية مخالفة

اللاذقية-سانا

نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك باللاذقية اليوم 47 ضبطا تموينيا وأغلقت 18 محلا لفعاليات تجارية مخالفة.

مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس إياد جديد ذكر لـ سانا أن المخالفات شملت عدم الإعلان عن الأسعار والبيع بسعر زائد وعدم تداول وحيازة فواتير وتتعلق بمواد البناء والمقاهي وقطع تبديل السيارات ومواد غذائية.

وأشار إلى أن المديرية ضبطت ايضا اليوم منشأة غير مرخصة تقوم بالغش والتدليس في بطاقة البيان لمواد منظفات اضافة الى تنظيم ضبط عينة غذائية وغير غذائية ومعالجة شكاوى هاتفية والكترونية.