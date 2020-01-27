الحرارة حول معدلاتها غداً وأمطار بدءاً من المنطقة الساحلية

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة غداً حول معدلاتها بشكل عام مع تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق مع تيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا كافة.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يكون الجو غائماً جزئيا يتحول إلى غائم ماطر بدءاً من ساعات بعد الظهر فوق المنطقة الساحلية ويمتد الهطل تدريجياً إلى المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية الغربية.

وتكون الرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة تتحول إلى جنوبية غربية بدءا من المنطقة الساحلية والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ 24 ساعة القادمة..

دمشق 14- 5

المنطقة الجنوبية 15- 7

المرتفعات الجبلية 9-1

المنطقة الوسطى 16- 6

المنطقة الساحلية 17-12

المنطقة الشمالية 13- 4

منطقة الجزيرة 13-3

المنطقة الشرقية 16-5

منطقة البادية 15 -2.