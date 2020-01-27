ترامب يتعرض لموجة سخرية جديدة

لندن-سانا

واجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موجة سخرية جديدة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن اتهمه مغردون بسرقة فكرة شعار القوات الفضائية الأمريكية من فيلم”ستار تريك” الشهير.

وذكر موقع” اندي 100 “البريطاني أن الشعار الذي أعلن ترامب التوصل إليه بعد ” مشاورات كثيرة مع القادة العسكريين والمصممين والمختصين ” حسب قوله تسبب في موجة من التعليقات الساخرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي نظراً للتشابه الكبير مع شعار فيلم “ستار تريك”.

وتراوحت التغريدات على موقع تويتر بين السخرية من التشابه بين الشعارين إلى التلميح بمقاضاة ترامب بسبب انتهاك حقوق الطبع والنشر فيما ذهب بعض المغردين إلى مقارنة الشعار بذلك الذي تستخدمه جماعة” كو كلوكس كلان” العنصرية الأمريكية .

وتم اعتماد القوات الفضائية الأمريكية الجديدة رسمياً بعد توقيع ترامب على مخصصاتها المالية في قانون الدفاع الأمريكي للسنة المالية 2020 ووافق مجلس الشيوخ الذى يسيطر عليه الجمهوريون الشهر الماضي بأغلبية 86 صوتاً مقابل ثمانية أصوات فقط على مشروع القانون.

وليست المرة الأولى التي يواجه ترامب موجة تعليقات مستهزئة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب مواقفه وتصريحاته الغريبة فقد أثار مؤخراً موجة سخرية واسعة بعد اعتباره “القمر جزء من المريخ”.