البنتاغون يؤكد تحطم طائرة عسكرية أميركية وسط أفغانستان

واشنطن-سانا

أكدت وزارة الدفاع الأميركية”البنتاغون”أن الطائرة التي تحطمت في إقليم غزنه وسط أفغانستان هي طائرة دعم عسكرية أميركية وليست طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الأفغانية كما ذكر في وقت سابق اليوم.

ونقلت وكالة فرانس برس عن الكولونيل سوني ليجيت المتحدث باسم الجيش الأميركي قوله إن”طائرة دعم لطائرات من دون طيار ومجهزة بمعدات للاتصالات ذات قيمة مهمة تحطمت في غزنة بأفغانستان”مشيرا إلى أن الطائرة الأمريكية من طراز بومباردييه “اي 11ايه”.

وأضاف ليجيت أن التحقيق جار في أسباب تحطم الطائرة لكنه نفى أن يكون ناجماً عن “نيران عدوة” في إشارة إلى طالبان.

وأقر مسؤولون أميركيون في وقت سابق بتحطم طائرة عسكرية أميركية “صغيرة” في منطقة تسيطر عليها حركة طالبان وسط أفغانستان.

وكان المتحدث باسم مكتب حاكم إقليم غزنة عريف نورى قال قبل ذلك إن “طائرة بوينغ تابعة لشركة أريانا الجوية الأفغانية الحكومية تحطمت في منطقة ديه ياك في غزنه دون معرفة سبب تحطمها أو عدد الضحايا إلى الآن” بينما أعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن إسقاط الطائرة وقالت: إنها طائرة عسكرية أميركية وأن جميع من كانوا على متنها بمن فيهم ضباط كبار قتلوا.