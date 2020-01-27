استمرار تراجع أسعار النفط

طوكيو-سانا

انخفضت أسعار النفط اليوم أكثر من اثنين بالمئة إلى أدنى مستوياتها في عدة أشهر مع تنامي المخاوف بشأن الطلب على الخام بعد تزايد عدد حالات العدوى والوفاة من فيروس كورونا الجديد.

وذكرت رويترز ان سعر خام برنت انخفض 28ر1 دولار أو 1ر2 بالمئة إلى 41ر59 دولارا للبرميل بعد أن نزل في وقت سابق إلى 68ر58 دولارا وهو أدنى مستوى له منذ أواخر تشرين الأول.

كما تراجع سعر الخام الأمريكي 24ر1 دولار أو 3ر2 بالمئة إلى95ر52 دولارا للبرميل بعد أن تراجع في وقت سابق الى 15ر52 دولارا وهو أدنى مستوى له منذ أوائل تشرين الأول.