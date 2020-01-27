ليفركوزن يفوز على فورتونا بثلاثية في الدوري الألماني

برلين-سانا

فاز فريق باير ليفركوزن على ضيفه فورتونا دوسلدورف في المباراة التي جمعتهما اليوم بثلاثة أهداف دون مقابل في الدوري الألماني لكرة القدم.

وافتتح اللاعب كاي هافرتس التسجيل لصاحب الأرض في الدقيقة 40 بينما سجل الهدف الثاني اللاعب لارس بيندر في الدقيقة 79 ثم أضاف البديل لوكاس ألاريو الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 89 من عمر المباراة.

ويملك ليفركوزن 34 نقطة من 19 مباراة متأخراُ بنقطتين عن بوروسيا دورتموند وست نقاط عن لايبزيج المتصدر في حين تراجع فورتونا الذي يملك 15 نقطة إلى المركز الأخير متأخراً بفارق الأهداف عن بادربورن الذي فاز على مستضيفه فرايبورج بهدفين دون مقابل أمس.