مروحية التمساح الروسية تتزود بكاميرات فيديو فائقة الدقة

موسكو-سانا

أعلن مدير عام شركة الأنظمة اللاسلكية التقنية الروسية بافيل لابتيف أن مروحية “كا 52 –التمساح” هي المروحية الوحيدة في العالم التي يتم تزويدها بأجهزة قادرة على إرسال الفيديوهات الحية فائقة الدقة أثناء تحليقها بسرعة كبيرة إلى مركز القيادة وإلى مروحيات أخرى تدعمها جواً.

ونقلت صحيفة روسيسكايا غازيتا الروسية عن لابتيف قوله إن “تلك الأجهزة نصبت كذلك في نماذج المروحية التي تصدر إلى بلدان أخرى” موضحاً أن معهد “مينتس” اللاسلكي التقني اخترع عام 2011 منظومة “بريز” لاتصال الفيديو القائم على الموجات العريضة التي تسمح بإرسال الفيديوهات الحية من مروحية إلى أخرى وإلى مركز القيادة فضلاً عن إرسال الفيديوهات المسجلة من الرادارات وكاميرات الفيديو والمعلومات عن مواصفات تحليق المروحية.

وأوضح أن قدرة الأجهزة المذكورة لا تزيد عن 150 واطاً أما وزنها فلا يفوق 10 كيلوغرامات.