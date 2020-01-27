صالة الكندي في اللاذقية تستضيف افتتاح عروض الفيلم الروائي (عزف منفرد)

اللاذقية-سانا

استضافت صالة الكندي في مدينة اللاذقية افتتاح عروض الفيلم الروائي “عزف منفرد” بطولة فادي صبيح وأمل عرفة.. تأليف وإخراج عبد اللطيف عبد الحميد.

الفيلم الذي انتجته المؤسسة العامة للسينما وحصل على جوائز دولية يعود بأحداثه لسنة 2013 ويضيء كما يقول عبد الحميد على “نبل الإنسان السوري” من خلال شخصية بطل الفيلم “طلال” عازف الكونترباص وجسدها الفنان صبيح الذي لم تسمح له أخلاقه بتجاهل مساعدة رجل لا يعرفه في الوقت الذي يكابد أصلاً صعوبات الحياة اليومية.

واعتبر عبد الحميد في تصريح لـ سانا أن وجوده اليوم باللاذقية وتقديمه عمله في صالة الكندي يأتي كنوع من رد الجميل لهذه الصالة التي كان لها فضل كبير في تكوين خبرته وثقافته السينمائية.

بطل العمل فادي صبيح اعتبر أن عرض الفيلم بصالة الكندي في اللاذقية يحمل خصوصية كونه يشاهده مع أهله وأبناء مدينته مشيراً إلى أهمية تجهيز الصالة بتجهيزات عالية المستوى تليق بجمهور اللاذقية المتفاعل مع الأنشطة الثقافية آملاً بافتتاح المزيد من الصالات.

وعن دوره في الفيلم أشار صبيح إلى أن الفيلم يشكل لقطة أو حالة تشابه وضع الكثير من السوريين من خلال عازف كونترباص اضطرته ظروف الحرب إلى العمل في أماكن لا تليق بما يقدمه من فن ليجد نفسه مسؤولاً أخلاقياً لمساعدة رجل لا يعرفه رغم ظروفه الصعبة أساساً.

من جهته أشار الفنان جرجس جبارة أحد أبطال العمل إلى أن الفيلم شكل بالنسبة له تجربة غنية وعلامة فارقة في مسيرته الفنية من خلال العمل مع المخرج عبد الحميد حيث قدم شيئاً مختلفاً عما قدمه في التلفزيون منوهاً في الوقت نفسه بإعادة افتتاح سينما الكندي كإغناء للحالة الثقافية وإضافة مهمة للسينما السورية.

ويشارك في أداء شخصيات الفيلم الفنانون رنا شميس وكرم الشعراني ويدروس برصوميان وعبد الرحمن قويدر وفايز أبو شكر وورد عجيب.

والفيلم الذي كان افتتح عروضه الجماهيرية في دمشق العام الماضي سينتقل للعرض بعد اللاذقية في صالة الكندي بطرطوس والمركزين الثقافيين بحمص وحماة.

فاطمة ناصر