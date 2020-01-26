المسماري: النظام التركي ينقل إرهابيي “النصرة” بوتيرة عالية إلى ليبيا

طرابلس-سانا

جدد المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري التأكيد على أن نظام رجب طيب أردوغان في تركيا يقوم بنقل إرهابيي تنظيم جبهة النصرة من سورية إلى ليبيا “بوتيرة عالية” مشيراً إلى أنه نقل أكثر من 8 آلاف إرهابي في محاولة فاشلة للتغطية على خسائره الفادحة في سورية بعد تقدم وحدات الجيش العربي السوري في حلب وإدلب.

ونقلت بوابة الوسط الليبية عن المسماري قوله في مؤتمر صحفي اليوم إن “الجيش الليبي لن يسمح بأن تكون ليبيا نقطة انطلاق أو ارتكاز للإرهاب”، مشيراً إلى أن تصريحات أردوغان حول قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر تعد “خرقا لوقف إطلاق النار واستفزازا للجيش الوطني الليبي”.

وأضاف المسماري خلال المؤتمر الصحفي “إن قوات الجيش قامت بعمليات “استباقية” عسكرية في منطقة أبو قرين غرب مدينة سرت وهي لا تعد خرقا لوقف إطلاق النار موضحاً أنها جاءت عقب ورود معلومات عن وجود تجهيزات وتحركات مشبوهة في مدينة مصراتة وتحشيدات للهجوم على الجيش غرب مدينة سرت.

وأشار المسماري إلى أن جميع محاور طرابلس تشهد الآن اشتباكات بعد أن خرقت المجموعات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكداً أن الجيش الليبي سيواصل معركته ضد الإرهابيين والميليشيات الإجرامية والمهربين وضد مرتزقة أردوغان حتى تحرير كامل التراب الليبي وإعادة الأمن والاستقرار إلى البلاد.

وأكدت العديد من التقارير الإعلامية أن أردوغان يقوم بإرسال مرتزقته وإرهابييه من سورية إلى ليبيا لتأجيج الوضع الأمني فيها ونهب خيراتها وكان آخرها تقرير نشر على موقع نورديك مونيتور السويدي كشف وثائق استخبارية تثبت وجود علاقات وثيقة بين أردوغان وتنظيم القاعدة الإرهابي في ليبيا.