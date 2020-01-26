أربعة صواريخ كاتيوشا تستهدف مجمع السفارة الأمريكية وسط بغداد

بغداد-سانا

استهدفت أربعة صواريخ كاتيوشا مجمع السفارة الأمريكية داخل المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد.

وقال مصدر أمني عراقي لمراسلة سانا في بغداد إن “ثلاثة صواريخ سقطت داخل مجمع السفارة مستهدفة مطعماً ونادياً رياضياً مخصصين للقوات الأمريكية بينما سقط الرابع في محيطه” مشيراً إلى أن السفارة الأمريكية تتكتم على الخسائر التي تسببت بها الصواريخ.

وأكد المصدر أن صاروخاً خامساً سقط في وقت لاحق في محيط المنطقة الخضراء دون أن يسفر عن وقوع إصابات أو أضرار.

ودوت صفارات الإنذار داخل السفارة الأمريكية لمدة ربع ساعة متواصلة وسمعت في منطقتي الجادرية والكرادة ببغداد.

وكانت ثلاثة صواريخ سقطت يوم الاثنين الماضي على محيط السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء وسط بغداد في حين سمع دوي صفارات الإنذار داخل السفارة.