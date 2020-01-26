تجدد الاحتجاجات في بعض المناطق اللبنانية

بيروت-سانا

تجددت الاحتجاجات اليوم في عدد من المناطق اللبنانية للمطالبة بمكافحة الفساد ومعالجة القضايا المعيشية.

وشهدت مناطق الجنوب في النبطية وكفررمان مظاهرات رفضاً لتشكيل الحكومة الجديدة وللمطالبة بمعالجة الوضع الاقتصادي المتردي وأزمة المحروقات والكهرباء.

ووفقا للوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام جابت مظاهرة شوارع مدينة طرابلس رفع المشاركون فيها الأعلام اللبنانية ولافتات منددة بالفساد.

وشهدت مدينة صيدا أيضا تجمعا لمحتجين بالقرب من محطة الكهرباء توجه المشاركون فيها إلى ساحة الاعتصام عند تقاطع إيليا في ساحة المدينة مرددين الشعارات والمطالب ذاتها.

كما نظم عدد من اللبنانيين في الهرمل البقاعية وقفة احتجاجية أمام سرايا الهرمل الحكومية أكدت مواصلة التحرك حتى تحقيق المطالب.

ويشهد لبنان منذ الـ 17 من تشرين الأول الماضى اعتصامات ومظاهرات للمطالبة بتحسين الوضع المعيشي ومحاسبة الفاسدين.