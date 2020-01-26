هزة أرضية بقوة 3ر4 درجات تضرب ولاية ملاطيا جنوب تركيا

أنقرة-سانا

ضربت هزة أرضية بلغت شدتها 3ر4 درجات على مقياس ريختر ولاية ملاطيا جنوب تركيا اليوم لتضاف إلى 678 هزة ارتدادية أعقبت الزلزال الذي ضرب مدينة الازيغ شرق تركيا أول من أمس.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول الناطقة باسم النظام التركي عن ادارة الكوارث والطوارئ قولها على موقعها الالكتروني ان مركز الهزة كان في منطقة بوتورجة وعلى عمق 5ر11 كيلومتراً.

من جهته أشار وزير داخلية النظام سليمان صويلو خلال مؤتمر صحفي إلى أن 678 هزة ارتدادية أعقبت الزلزال وأن 20 هزة منها تجاوزت شدتها 4 درجات.

وأسفر الزلزال عن مقتل 35 شخصا واصابة أكثر من 1600 آخرين وفق آخر الإحصاءات فيما تراجعت الآمال في العثور على ناجين بعد مرور 36 ساعة من الزلزال مع انخفاض الحرارة ليلاً إلى عشر درجات تحت الصفر.