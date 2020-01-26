رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب الأميركي: ترامب هددني على تويتر

واشنطن-سانا

قال رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب الأميركي آدم شيف إن الرئيس دونالد ترامب هدده عبر تويتر.

وشن ترامب في وقت سابق اليوم هجوما جديدا على الديمقراطيين وفي مقدمتهم شيف الذي يقود تحقيق المساءلة لعزله وكتب على تويتر”لم يدفع الثمن بعد عما فعله ببلادنا”.

وقال شيف ردا على سؤال في مقابلة مع شبكة تلفزيون إن.بي.سي عما إذا كان يعتبر ذلك تهديدا..”أعتقد أنه قصد به ذلك”.

وانطلقت في مجلس الشيوخ الأميركي الثلاثاء الماضي النقاشات في إطار محاكمة ترامب في استخدام نادر لآلية دستورية لعزله إثر اتهامه بطلب مساعدة دولة أجنبية للتدخل بالانتخابات الرئاسية المقبلة فى البلاد وترجيح كفة السباق الانتخابي لمصلحته.

وهذه ثالث مساءلة لرئيس في تاريخ الولايات المتحدة حيث يحتاج عزل ترامب من منصبه إلى دعم أغلبية ثلثي مجلس الشيوخ.