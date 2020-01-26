300 معالجة فيزيائية شهرياً في مشفى ازرع

درعا-سانا

يجري قسم المعالجة الفيزيائية في مشفى ازرع بدرعا نحو 300 جلسة شهرياً لمراجعين يعانون إعاقات حركية لأسباب مختلفة تتنوع بين الجلطات الدماغية والأذيات الحربية.

مدير مشفى ازرع الدكتور أحمد الغزالي أوضح لـ سانا الصحية أن القسم يضم تسعة أجهزة منها جهاز تنبيه كهربائي وأمواج فوق الصوتية وأشعة تحت الحمراء ويخدم بعد مرور نحو عامين على أحداثه نحو 30 مراجعاً يومياً.

وأشار الغزالي إلى أن القسم يستقبل كل حالات الإعاقة الحركية الناتجة عن الجلطات الدماغية والشلل الدماغي واضطرابات العضلات والأعصاب وحالات الكسور وإصابات العمل والأمراض المهنية والأذيات الحربية.

وأكد مدير المشفى أن كادر القسم يعمل على مدار الساعة لتلبية احتياجات المراجعين وبما يسهم في إعادة تأهيلهم ومساعدتهم للعودة إلى ممارسة حياتهم اليومية.

قاسم المقداد