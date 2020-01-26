قسم الإسعاف الجديد بخدمة مراجعي مشفى مصياف الوطني في النصف الثاني من 2020

حماة-سانا

تستكمل الهيئة العامة لمشفى مصياف الوطني بناء قسم الإسعاف الجديد ليوضع بالعمل خلال العام الجاري بالتوازي مع الاستمرار بتحسين وتطوير خدماتها التي وصلت لنحو 131 ألف مراجع خلال عام 2019.

وفي تصريح لسانا الصحية أوضح رئيس الهيئة العامة للمشفى الدكتور ماهر اليونس أنه تلبية لضغط المراجعين المتزايد باشرت الهيئة ببناء قسم إسعاف متطور عبارة عن مبنى متكامل من المتوقع أن يكون جاهز للخدمة في النصف الثاني من العام الجاري.

ويتألف القسم الجديد من ثلاثة طوابق مساحة كل طابق 500 متر مربع ويضم الطابق الأول خدمات استقصائية وغرف عمليات إسعافية فيما يضم الثاني غرف قبول مؤقت وعناية مشددة أما الطابق الثالث فهو عبارة عن سكن للأطباء المقيمين وقاعات حديثة للمحاضرات مزودة بشاشات عرض حسب اليونس الذي أشار إلى أن القسم موصول مع المشفى بممرات ينتقل عبرها المريض في حال احتاج خدمات إضافية كصورة طبقي محوري أو ايكو قلب.

وعن حجم خدمات المشفى بين اليونس أنه وفر العام الماضي أكثر من 762 ألف خدمة تضمنت 7639 عملا جراحيا و7 آلاف جلسة معالجة فيزيائية و448 ألف تحليل مخبري و26 ألف تخطيط قلب و48 ألف صور أشعة لافتا إلى أن مراجعيها توزعوا بين 59 ألف لقسم الإسعاف و72 ألف في العيادات الخارجية.

وكان المشفى زود العام الماضي بجهاز تنظير قصبات ليفي مرن وافتتحت وحدة تفتيت حصيات وأعلنت تطبيق نظام الدور الإلكتروني في العيادات الخارجية مع أتمتة كل أقسام ومرافق الهيئة حيث يحصل المراجع وفقا لمديرها على رقم لمرة واحدة وفي حال تكرار الزيارة يتم إدخال الرقم لتظهر كل بيانات المريض وعدد مرات دخوله وتاريخها والطبيب المعالج والتشخيص والأدوية.

ومن قسم غسيل الكلية الصناعي أوضح رئيسه الدكتور فيصل حيدر أن القسم شهد توسعة خلال السنوات الست الماضية من 6 أجهزة غسيل كلية إلى 17 جهازا يعمل منها حاليا 14 جهازا وثلاثة قيد الصيانة والإصلاح مبيناً أن عدد جلسات غسيل الكلية اليومية تتراوح بين 20 و25 جلسة لتتجاوز العام الماضي 7500 جلسة.

كما توسعت خدمات قسم الأطفال لمواكبة ضغط المراجعين من 20 سريراً و6 حواضن ليصبح 30 سريراً و15 حاضنة إضافة إلى حاضنتين من نوع الغواصة حسب رئيسته الدكتورة سلام الخضر التي بينت أن هذه التوسعة خففت العبء عن أهالي المنطقة الذين كانوا يضطرون لوضع أطفالهم في حواضن المشافي الخاصة أو تكبد عناء السفر للذهاب إلى المشافي العامة في مدينة حماة.

ومشفى مصياف الوطني الذي افتتح عام 2007 بطاقة 200 سرير سمي هيئة مستقلة عام 2012 وهو يشهد تزايدا متواصلا في حجم خدماته التي تجاوزت عام 2017 نحو 738 ألف خدمة مقارنة بـ 710 آلاف خدمة عام 2016 و690 ألف خدمة عام 2014.

سالم الحسين