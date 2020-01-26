اليمن.. مقتل عدد من مرتزقة العدوان السعودي في البيضاء

صنعاء-سانا

قتل عدد من مرتزقة العدوان السعودي اليوم إثر إحباط الجيش اليمني واللجان الشعبية محاولة تسللهم نحو محافظة البيضاء.

ونقل موقع المسيرة نت عن مصدر عسكري قوله إن الجيش اليمني واللجان الشعبية أحبطوا محاولة تسلل لمرتزقة العدوان بمنطقة الظهرة في مديرية قيفه في المحافظة ما أدى إلى مقتل عدد كبير منهم بينما لاذ من تبقى منهم بالفرار.

إلى ذلك شن طيران العدوان السعودي 24 غارة على مناطق متفرقة بمديرية نهم في محافظة صنعاء ومديرية خب والشعف بمحافظة الجوف.

وكان يمني استشهد وأصيب آخر أمس بنيران قوى العدوان السعودي في الحديدة بينما استهدف طيران العدوان أحياء سكنية في محافظتي عمران والجوف.