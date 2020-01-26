اليابان تسجل رابع حالة إصابة بفيروس كورونا

طوكيو-سانا

أعلنت وزارة الصحة اليابانية أنها سجلت اليوم رابع حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر أول مرة في مدينة ووهان الصينية.

ونقلت رويترز عن الوزارة قولها إن الحالة الجديدة تعود لشخص في الأربعينات من العمر كان يقيم في مدينة ووهان حيث أكدت الفحوص الطبية في أحد مشافي مقاطعة آيتشي وسط اليابان إصابته بالفيروس موضحا أن المصاب وصل إلى البلاد قبل أيام لقضاء عطلة.

وأكدت وزارة الصحة اليابانية أمس ظهور حالة اصابة ثالثة بفيروس كورونا.

وفي وقت سابق أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي عزم بلاده اجلاء أي ياباني يريد العودة من مدينة ووهان لافتا إلى أن الحكومة تعمل مع السلطات الصينية لترتيب رحلة طيران لإجلاء أي مواطن ياباني يرغب في العودة من ووهان.

ودفع تفشي الفيروس السلطات الصينية إلى اتخاذ اجراءات احترازية من بينها وضع قيود على حركة التنقل في العديد من المدن بينها بكين وشنغهاي تحسبا لانتشار أوسع لفيروس كورونا الذي أصاب عدة مدن وأودى بحياة العشرات.