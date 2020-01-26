سائقو السويداء يطلقون حملة للنقل مجاناً داخل المحافظة

السويداء-سانا

في إطار المبادرات المجتمعية والتكاتف بين أفراد المجتمع أطلق سائقو وسائط النقل اليوم رحلات مجانية للمواطنين ليوم كامل بين عدد من مدن ومناطق محافظة السويداء.

وذكر مدير النقل والمرور في الأمانة العامة لمحافظة السويداء يوسف سرايا في تصريح لمراسل سانا اليوم أن المبادرة انطلقت من خط صلخد السويداء وستشمل غدا خط شهبا السويداء على أن تنضم خطوط أخرى لها تباعا.

من جهته ذكر مدير مركز الانطلاق في صلخد أمجد صبح أن 81 سيارة بين مكروباص وسرفيس بدأت منذ الساعة السابعة صباحا بنقل المواطنين مجانا للسويداء وبالعكس وذلك بما يعكس التكاتف بين أفراد المجتمع.

وبين السائقان موفق الورهاني ومعتز صبح أن مشاركتهما مع غيرهما من السائقين بهذه المبادرة تأتي بدافع ذاتي انطلاقا من المسؤولية الملقاة على عاتقهم تجاه أبناء بلدهم في هذه الظروف الصعبة.