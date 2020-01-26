الجيش يحقق تقدماً جديداً على محور عملياته باتجاه معرة النعمان ويطهر قرية الغدفة من الإرهاب

إدلب-سانا

طهرت وحدات من الجيش العربي السوري قرية الغدفة من آخر تجمعات الإرهابيين فيها محققة تقدماً جديداً على محور عملياتها شرق مدينة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي.

وذكر مراسل سانا في حماة أن وحدات من الجيش واصلت عملياتها ضد التنظيمات الإرهابية على عدة محاور على اتجاه مدينة معرة النعمان محققة تقدماً جديداً بتطهير قرية الغدفة إلى الشرق منها في حين تلاحق فلول الإرهابيين وتستهدف الثغور التي فروا إليها.

ولفت المراسل إلى أن وحدات الجيش خاضت اشتباكات عنيفة مع الإرهابيين في محيط وادي الضيف الاستراتيجي المتاخم لقرية معرشمشة التي حررتها وحدات الجيش مساء أمس.

وأشار المراسل إلى أن وحدات من الجيش تصدت بالتوازي مع عملياتها على اتجاه مدينة المعرة لهجوم شنته مجموعات إرهابية ظهر اليوم على محور قرية سمكة التي حررها الجيش أمس وأوقعت في صفوف الإرهابيين خسائر بالأفراد والعتاد.

وطهرت وحدات من الجيش خلال اليومين الماضيين بلدات وقرى معر شمارين وتقانة وتلمنس ومعرشمشة والسمكة والتح ودير الشرقى بريف إدلب الجنوبي من آخر بؤر الإرهاب فيها وذلك بعد تكبيد الإرهابيين خسائر بالأفراد والعتاد.