أنقرة-سانا

ارتفع عدد قتلى الزلزال الذي ضرب شرق تركيا أمس الأول إلى 31 قتيلا فيما بلغ عدد المصابين 1556 وفق آخر الاحصاءات.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ في بيان نقلته وسائل إعلام تركية إن عدد القتلى جراء الزلزال الذي ضرب محافظة الازيغ بقوة 8ر6 درجات على مقياس ريختر ارتفع إلى 31 اليوم فيما تمكنت فرق الإنقاذ من اخراج 45 شخصا من تحت الأنقاض.

وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى مقتل 29 شخصا وإصابة 1500 فيما تواصلت عمليات البحث عن ناجين تحت الأنقاض .

وتم تحديد مركز الزلزال في بلدة سيفريجه في الازيغ وشعر به سكان الدول المجاورة وتبعته عشرات الهزات الارتدادية .