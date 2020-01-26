قوى العدوان السعودي تواصل خرقها وقف إطلاق النار في الحديدة

الحديدة-سانا

واصلت قوى العدوان السعودي ومرتزقتها خرقها لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غرب اليمن واستهدفت الاحياء والمنازل السكنية بالقذائف.

وذكر موقع المسيرة نت اليمني اليوم أن عددا من منازل المواطنين تضرر نتيجة استهداف مرتزقة العدوان السعودي بقذائف الهاون الأحياء السكنية في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا في الحديدة.

واستهدف المرتزقة بقذائف الهاون أيضا الأحياء السكنية في شارع الخمسين وحي 7 يوليو كما قصفوا بالقذائف قريتي الدحفش والشجن في أطراف مدينة الدريهمي فيما استهدفت قوى العدوان بالرشاشات مناطق متفرقة شمال وشرق مديرية حيس في الحديدة.

وكان مواطن يمنى استشهد وأصيب آخر أمس بنيران قوى العدوان السعودي في الحديدة فيما استهدف طيران العدوان أحياء سكنية في محافظتي عمران والجوف.